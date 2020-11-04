Fransa temsilcilerine rakip olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Leipzig, tek galibiyetini 2017/18 grup aşamasında Monaco'dan aldı. PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarıyla oynadığı 14 maçın hiçbirinde rakipleriyle berabere kalmadı ve dokuz karşılaşmadan galip ayrıldı. Son maçında Manchester United'a 5-0 mağlup olan Leipzig, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2014'ten bu yana bir Alman takımının aldığı en farklı yenilgiyi yaşamıştı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son 14 maçın dokuzunu kazanan PSG, son altı karşılaşmada mağlubiyet almadı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 18 maçın altısını kaybeden Leipzig, üst üste iki karşılaşmada mağlup olmadı. Alman ekibi, Avrupa arenasında en son Kasım 2018'de Avrupa Ligi'nde üst üste iki yenilgi almıştı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Alman teknik direktörün karşı karşıya geldiği dokuz maçın sadece birini konuk taraf kazanabildi (Mart 1999'da Ottmar Hitzfeld, Otto Rehhagel'e karşı).

Ángel Di María, PSG'nin geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'e attığı üç gole de doğrudan katkı sağlamıştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde verdiği 67 pasın 66'sında isabet bulan Leipzig orta sahası Kevin Kampl, en az 50 pas girişiminde bulunan 299 oyuncu arasında en yüksek yüzdeye sahip isim konumunda (%98.5). Sloven oyuncu, henüz rakip yarı sahada pas hatası yapmadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk deplasman maçına çıktığı Şubat 2017'den bu yana dış sahada en fazla gole katkı sağlayan isim, PSG'nin yıldızı Kylian Mbappé

Leipzig PSG maçı hangi kanalda saat kaçta?

Leipzig PSG maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.