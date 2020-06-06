Paderborn ile oynadığı ilk dört resmi maçı kazanan Leipzig, daha önce hiçbir takımla oynadığı ilk beş karşılaşmadan galip ayrılamadı. Leipzig ile oynadığı ilk dört resmi maçı kaybeden Paderborn, daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih karşısında yaşamıştı. Leipzig, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı 15 maçta mağlup olmadı.

Bundesliga'da 10 maçtır mağlup olmayan Leipzig, son mağlubiyetini Ocak 2020'de aldı. Leipzig, 29 Bundesliga maçının ardından geçen sezon topladığı puan ile aynı puana sahip. Lig tarihinde 29. haftalar itibarıyla 58 veya daha fazla puan toplayan her takım sezonu ilk dört sırada tamamladı.

Bu sezon Bundesliga'da geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran takım Leipzig. Leipzig forveti Timo Werner, 2012/13'ten bu yana bir Bundesliga sezonunda 25 gol atan ilk Alman oyuncu oldu. Bundesliga'da oynadığı son 10 maçı kazanamayan Paderborn, en üst lig seviyesinde daha uzun bir seri yaşamadı. Paderborn, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 29 maçta 19 puan toplayabildi. Lig tarihinde 29. haftaların ardından 19 veya daha az puan toplayan 18 ekibin tamamı küme düştü.

Bundesliga tarihinde bir sezonda Paderborn forması giyen Klaus Gjasula'dan daha fazla sarı kart gören tek isim Tomasz Haito.

Leipzig Paderborn maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig Paderborn maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Mücadele Misli.com'dan ve S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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