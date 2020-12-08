Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına rakip olduğu üç maçın ikisini kazanan Leipzig, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Manchester United'dan aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı dış saha maçında sırasıyla bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Manchester United, son karşılaşmada Başakşehir'e yenilmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçını da kazanan Leipzig, bu karşılaşmalarda sadece bir gol yedi.

Ole Gunnar Solskjer, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz takımının başında çıktığı ilk 10 maçta 6+ mağlubiyet alan ilk menajer olabilir. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine savunma aksiyonu başına en az pas yaptıran takım Leipzig.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla golle biten taşımaya sahip isim, Manchester United forması giyen Marcus Rashford.

Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda Leipzig sağ beki Angeliño'dan daha fazla gol katkısı sağlayan tek İspanyol oyuncu Alvaro Morata. Manchester United forveti Marcus Rashford, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında bir sezonda 7+ gol atan ilk İngiliz oyuncu olmak istiyor. Daha önce bunu başaran tek United oyuncusu ise, 2004/05'te sekiz gol atan Ruud van Nistelrooy'du.

Leipzig Manchester United maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Leipzig Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.