Hertha Berlin'e rakip olduğu yedi Bundesliga maçının altısını kazanan Leipzig, tek mağlubiyetini Aralık 2017'de sahasında aldı. Leipzig'e karşı maç başına 0.4 puan toplayabilen Hertha Berlin, Bundesliga tarihinde sadece Wattenscheid'a karşı daha kötü bir dereceye sahip. Leipzig'in Bundesliga tarihinde Mainz'ın ardından en fazla gol attığı rakibi Hertha Berlin. Hertha'nın ise lig tarihinde maç başına en fazla gol yediği rakibi Leipzig.

Leipzig, 2016/17'nin ardından Bundesliga'da 27. haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor. Bundesliga'da 2004/05'ten bu yana 27. haftalar itibarıyla en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu Leipzig forveti Timo Werner.

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Bundesliga kariyerinde mağlubiyet almadan en fazla karşılaştığı rakibi Hertha.

Son dört Bundesliga maçında da gol sevinci yaşayan Hertha forveti Matheus Cunha, eski takımı Leipzig ile çıktığı 35 karşılaşmada iki gol atabilmişti.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta sekiz kafa golü atan Hertha, ligin ilk devresinde bu şekilde iki gol bulabilmişti.

Hertha Berlin'in Bruno Labbadia yönetiminde kaydettiği yedi golün tamamı karşılaşmaların 51-77. dakikaları arasında geldi.

Leipzig Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Leipzig Hertha Berlin maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak izlenebilecek.