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GeriFutbol Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 23:31 | Son Güncelleme:

Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

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Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig Bundesliga’nın 8. haftasında Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Aymen Barkok’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig 57. dakikada Yussuf Poulsen’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Müsabakada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Leipzig puanını 17’ye, Eintracht Frankfurt da 11’e çıkardı

Leipzig'te Alexander Sörloth maça 11'de başladı ve ikinci yarı kenara geldi.

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