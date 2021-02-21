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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 20:00 | Son Güncelleme:

Leipzig deplasmanda Hertha Berlin engelini rahat geçti

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Leipzig deplasmanda Hertha Berlin engelini rahat geçti
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Leipzig Bundesliga’nın 22. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 28.dakikada Marcel Sabitzer’in attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig, 71. dakikada Nordi Mukiele ve 84. dakikada Willi Orban ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Leipzig puanını 47 çıkartarak lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Gündüz oynanan diğer maçta ise Augsburg sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Leipzig deplasmanda Hertha Berlin engelini rahat geçti

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