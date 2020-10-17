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Futbol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 19:36 | Son Güncelleme:

Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

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Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Leipzig, deplasmanda Augsburg’u 2-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Augsburg’u 2-0 yendi.

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 20 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Leipzig, Bundesliga’nın 4. haftasında WWK Arena'da Augsburg’a konuk oldu.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Yussuf Poulsen ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig puanını 10’a çıkarırken, Augsburg ekibi 7 puanda kaldı.

Borussia Dortmund da deplasmanda Hoffenheim’i 76. dakikada Marco Reus’un attığı golle 1-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip puanı 9’a çıkardı. Hoffemheim’in ise 6 puanı bulunuyor.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05’i 1-0, Stuttgart da deplasmanda Hertha Berlin’i 2-0 mağlup etti.

Freiburg-Werder Bremen karşılaşması ise 1-1 beraber sonuçlandı.

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