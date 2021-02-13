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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 01:39 | Son Güncelleme:

Leipzig, Augsburg engelini 2 golle geçti!

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Leipzig, Augsburg engelini 2 golle geçti!
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig sahasında Augsburg’u 2-1 mağlup etti.

Leipzig, Bundesliga’nın 21. haftanın açılış maçında Red Bull Arena’da Augsburg’u konuk etti.

Ev sahibi ekip ilk yarıyı 38. dakikada penaltıdan Dani Olmo ve 43. dakikada Christopher Nkunku’nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Augsburg 77. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada kalan bölümde gol olmayınca Leipzig müsabakandan 2-1 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 44’e çıkarırken Augsburg 22 puanda kaldı

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