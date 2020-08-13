RB Leipzig, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir İspanyol takımıyla eşleşti.

Son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun beşinde çeyrek final gören Atletico Madrid, bunu tarihinde ilk kez başaran RB Leipzig ile karşılaşıyor. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde üç kez Alman ekipleriyle eşleşen Atletico Madrid, bu üç eşleşmede de rakiplerini elemeyi başardı.

RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın hiçbiri golsüz sona ermezken; Alman ekibi, son beş maçının üçünde kalesini gole kapattı. RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün dördü penaltıdan geldi. Bu sezon turnuvada Alman temsilcisinden daha fazla penaltı golü kaydeden tek takım Atalanta.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımlar arasında, yakaladığı gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif anlamda en büyük fark olan ekip RB Leipzig.

2010/11 Şampiyonlar Ligi sezonundan bu yana Bayern Münih ve Borussia Dortmund dışında hiçbir Alman temsilcisi bu turnuvada yarı finale yükselemedi. Atletico Madrid, 2013/14'ten bu yana aynı sezonda hem bir önceki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonunu eleyen, hem de kupayı kazanan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

Ocak 2019'dan bu yana Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 14 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi. Alvaro Morata'nın Şampiyonlar Ligi kariyerinde attığı gollerin %53'ü eleme turlarında geldi. Morata aynı zamanda 2013/14'ten bu yana grup sonrası aşamalarda en fazla gol kaydeden İspanyol oyuncu konumunda.

RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün dördünü kaydeden Emil Forsberg, bu golleri maçların ilk ya da son 10 dakikalarında buldu.

Leipzig Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Leipzig Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.