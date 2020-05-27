Leipzig 2-2 Hertha Berlin

Bundesliganın 28inci haftasında Leipzig, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.



Almanya Bundesliganın 28inci haftasında 3üncü sırada bulunan Leipzig, sahasında 11inci basamaktaki Hertha Berlini konuk etti. Red Bull Arenada oynanan karşılaşmanın 9uncu dakikasında Marko Grujic konuk ekibi öne geçirdi. 24üncü dakikada Klostermann ev sahibi ekip adına ağları sarsarak dengeyi sağladı ve ilk devre bu skorla sona erdi:1-1.



Ev sahibi ekipte 63üncü dakikada Halstenberg, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart takımını 10 kişi bıraktı. Leipzig, 68inci dakikada öne geçti. Konuk ekipten Jarstein topu kendi ağlarına yolladı. Mücadelede son sözü Piatek söyledi. Polonyalı golcü 82nci dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.



Bu sonuçla Leipzig puanını 55e, Hertha Berlin ise 35e yükseltti.