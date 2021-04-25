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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

Leipzig 2 - 0 Stuttgart (Maç özeti)

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Leipzig 2 - 0 Stuttgart (Maç özeti)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Stuttgart'ı 2-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 31. haftasında Red Bull Arena'da Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Amadou Haidara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Birçok gol pozisyonu yakalayan Leipzig, 67. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan topu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 14. dakikada Naouirou Ahamada'nın kırmızı kart görmesiyle 76 dakika 10 kişi oynadı.

Leipzig, 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada bulunuyor.

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