Leipzig 2-0 Başakşehir (Maçın özeti)

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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya'da RB Leipzig ile karşılaştı. Başakşehir, Leipzig'e 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti. Başakşehir'de 30. dakikada Caiçara sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında 28 Ekim tarihinde sahasında PSG ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer maçta Manchester United, deplasmanda PSG'yi 2-1 mağlup etti.

LEIPZIG 2-0 BAŞAKŞEHİR

GOL: 16', 20' Angelino

3' Leipzig hızlı başladı. Sağ kanattan Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.

7' Alman ekibi, oyunu kontrolü altına aldı. Etkili hücumlar yapıyorlar ama Başakşehir savunmada konsantre durumda.

9' Başakşehir etkili geldi! Sağ kanattan topla buluşan Visca, ceza sahasına topu çevirdi. Gulasci, Crivelli'den önce yatarak topa sahip oldu.

13' Temsilcimiz yine etkili geldi! Rafael'in sağdan ortasına Deniz Türüç kafayı vurdu ama top yandan auta çıktı.

16' Maalesef top ağlarda... Atılan uzun topa iyi hareketlenen Angelino, kontrolünün ardından sol ayağıyla köşeye vurdu ve Leipzig'i 1-0 öne geçirdi.

20' Angelino bir kez daha sahnede... Yine hücuma hızlı çıkan Leipzig, Angelino'nun golüyle farkı ikiye çıkarttı.

30' Sol tarafta topla buluşan Edin Visca, topu sağ ayağına çekip sert vurdu ancak bu şutta Gulasci başarılıydı.

32' Junior Caicara sedyeyle soyunma odasına doğru götürüldü. Brezilyalı futbolcunun durumu ciddi gözüküyor...

41' Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı.

50' Leipzig atağında Hwang sol kanattan topla birlikte son çizgiye indi. Vuruşunda ön direkteki Mert topu iki hamlede kontrol etti.

55' Rakip ceza alanının hemen önünde Berkay'ın kaptığı top sonrası sağ kanattan içeri sokulan Visca, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Crivelli'den önce araya giren savunma topu kornere yolladı.

58' Başakşehir, Deniz Türüç'le kullandığı köşe vuruşunda etkili olamadı. Devamında İrfan Can'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

76' Leipzig bu bölümde oyunu rölantiye aldı. Temsilcimiz Başakşehir oyuna yön veriyor ancak etkili bir atak geliştiremedik.

80' Visca'nın havalandırdığı topu Crivelli kafayla indirdi, karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda top kaleciden döndü