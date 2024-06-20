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Leicester City'nin yeni teknik direktörü Steve Cooper!

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Premier Lig#Leicester City
Leicester Citynin yeni teknik direktörü Steve Cooper
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:28

İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselme sevinci yaşayan Leicester City, teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Leicester City, yeni teknik direktörünü duyurdu.

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Mavi-beyazlılar, 44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Cooper, yetenekli bir kadroyla çalışacağı için heyecanlandığını ve takımı Premier Lig’deki hedeflerine taşımak için sabırsızlandığını dile getirdi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 2021 ile 2023 yılları arasında Nottingham Forest’ı çalıştırmıştı.

 

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#İngiltere#Premier Lig#Leicester City

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