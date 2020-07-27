Leicester Cityli Vardy, Premier Lig tarihinin en yaşlı gol kralı

Leicester City'de forma giyen İngiliz futbolcu Jamie Vardy, attığı 23 golle 2019-2020 sezonunda gol kralı olarak altın ayakkabıyı aldı.

Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı olarak, Premier Lig'de altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını da elde etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, 2009-2010 sezonunda Chelsea ile 32 yaşında gol kralı olarak altın ayakkabıyı alan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyordu.

Vardy'yi en çok gol atan futbolcular sıralamasında Arsenallı Pierre

Emerick Aubameyang (22 gol), Southamptonlı Danny Ings (22 gol), Manchester

Cityli Raheem Sterling (20 gol) ve Liverpoollu Muhammed Salah (19) takip etti.



- Premier Lig'e yükselecek 3. takım belli olacak



İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United ve West Bromwich Albion, geçen haftalarda Premier Lig'e çıkan takımlar olmuştu.

Premier Lig'e yükselecek 3. takım, Brentford, Cardiff City, Fulham ve Swansea ekipleri arasında oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Norwich City'nin ardından, Premier Lig'de oynanan son hafta karşılaşmalarından sonra Watford ve Bournemouth küme düşmüştü

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!