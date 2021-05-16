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GeriFutbol Leicester City'den tarihi zafer! FA Cup'ı ilk kez kazandılar
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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 00:18 | Son Güncelleme:

Leicester City'den tarihi zafer! FA Cup'ı ilk kez kazandılar

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Leicester City'den tarihi zafer! FA Cup'ı ilk kez kazandılar

Chelsea'yi 1-0 yenen Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Wembley Stadı'nda yapılan maçta, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 1969'dan bu yana ilk, toplamda 5. finaline çıkan Leicester City karşılaştı.

90 bin kişi kapasiteli stada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21 bine yakın taraftar alındı. Başkent Londra'daki futbol maçı, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı geçen yıldan bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık canlı etkinlik oldu.

Leicester Cityden tarihi zafer FA Cupı ilk kez kazandılar

Tielemans'ın 63. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Leicester City, tarihinde ilk kez kupaya uzandı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Leicester Cityden tarihi zafer FA Cupı ilk kez kazandılar

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