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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 20:32,Son Güncelleme:/

Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı!

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Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de savunma oyuncusu Ricardo Pereira, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.

Leicester Cityde Ricardo Pereira sezonu kapattı

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