Leicester City'de Rachid Ghezzal sürprizi! Brendan Rodgers'tan şaşırtan karar...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan ve 8 gol atıp 19 gol pası vererek asist kralı olan Rachid Ghezzal'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için büyük savaş verdiği Ghezzal'de, ibre siyah beyazlılara dönerken Cezayirli oyuncu, Leicester City'nin hazırlık maçı kadrosunda 11'yer aldı.

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers, Burton Albion'la oynanan maçta Ghezzal'a 11'yer verirken milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de 11'de kendine yer buldu.

Hazırlık kampı öncesi Rachid Ghezzal'in Leicester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Rodgers'ın 11'de sahaya sürmesi kafaları karıştırdı.

How Leicester City line up for our first pre-season game of the summer! 🦊📋#BalLei pic.twitter.com/c6fbARPFg8