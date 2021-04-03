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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Leicester City'de Kelechi Iheanacho imzayı attı

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Leicester City'de Kelechi Iheanacho imzayı attı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti.

Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.

Leicester Cityde Kelechi Iheanacho imzayı attı

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