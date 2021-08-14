Leicester City'de Jamie Vardy'den olay sevinç
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton Wanderers'ı konuk eden Leicester City'de Jamie Vardy'nin gol sevinci olay oldu.
Leicester City, King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 41. dakikasında Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Jamie Vardy, golü attıktan sonra "kurtlar" olarak bilinen Wolverhampton taraftarının bulunduğu tribüne giderek kurt gibi uludu.
34 yaşındaki golcü, geçen sezon 42 maça çıkarken 17 gol atıp 9 da asist yaptı.
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