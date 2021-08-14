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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Leicester City'de Jamie Vardy'den olay sevinç

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İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton Wanderers'ı konuk eden Leicester City'de Jamie Vardy'nin gol sevinci olay oldu.

Leicester City, King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 41. dakikasında Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Jamie Vardy, golü attıktan sonra "kurtlar" olarak bilinen Wolverhampton taraftarının bulunduğu tribüne giderek kurt gibi uludu.

34 yaşındaki golcü, geçen sezon 42 maça çıkarken 17 gol atıp 9 da asist yaptı.

Leicester Cityde Jamie Vardyden olay sevinç

Leicester Cityde Jamie Vardyden olay sevinç

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