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GeriFutbol Leicester City'de Cengiz Ünder sakatlandı! Brendan Rodgers açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Leicester City'de Cengiz Ünder sakatlandı! Brendan Rodgers açıkladı

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Leicester City'de Cengiz Ünder sakatlandı! Brendan Rodgers açıkladı

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlandığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Rodgers, Cengiz Ünder'in Cuma günü antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti.

Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.

Leicester Cityde Cengiz Ünder sakatlandı Brendan Rodgers açıkladı

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