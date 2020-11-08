Leicester City Wolverhampton maçı için geri sayım başladı. İngiltere Ligi'ndeki puan durumu değiştirecek niteliğe sahip olan Leicester City Wolverhampton maçı, her iki takımın şampiyonluk mücadelesi açısından önem arz edecek. Peki, Leicester City Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Leicester City, Wolverhampton ile karşılaşacak. 8 Kasım Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.



Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.



Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.



Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:



Kaleci: Pau Lopez (Roma)

Savunma: James Justin (Leicester City), Gernot Trauner (LASK), Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Ridgeciano Haps (Feyenoord),

Orta saha: Leon Bailey (Bayer Leverkusen), James Maddison (Leicester City), Petros Mantalos (AEK), Andrija Zivkovic (PAOK),

Forvet: Lukas Julis (Sparta Prag), Yusuf Yazıcı (Lille).