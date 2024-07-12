×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Leicester City, Wilfred Ndidi ile sözleşme yeniledi

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Premier Lig#Leicester City#Wilfred Ndidi
Leicester City, Wilfred Ndidi ile sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 17:13

İngiliz ekibi Leicester City, Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin sözleşmesinin 2027 yazına kadar kadar uzatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Premier Lig takımlarından Leicester City, iç transferde Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesini uzattı.

İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ndidi'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu, Leicester City'e 2017 yılının ocak ayında Belçika ekibi Genk'ten transfer olmuştu.

Nijeryalı futbolcu, Leicester City ile 273 resmi maçta 17 gollük performans sergiledi.

Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili konuşan Ndidi, kendisini harika ve heyecanlı hissettiğini belirterek Leicester'da devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Premier Lig#Leicester City#Wilfred Ndidi

BAKMADAN GEÇME!