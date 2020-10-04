Leicester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Milli futbolcularda!

Leicester City West Ham United maçı ile İngiltere Premier Lig'de dördüncü haftanın puan durumu son halini alacak. Çıktığı son 3 lig maçını farklı skorlarla kazanan Leicester City, West Ham United karşısında ciddi bir mücadele verecek. Bu maçı da kazanması halinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak olan Leicester City, geçtiğimiz sezon 2 kez mağlup ettiği rakibi West Ham United karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Leicester City West Ham United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler.



LEICESTER CİTY WEST HAM UNITED MAÇI 11'LERİ



Leicester City: Schmeichel, Castagne, Amartey, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin, Mendy, Tielemans, Perez, Barnes, Vardy

Yedekler: Ward, Fofana, Fuchs, Choudhury, Albrighton, Cengiz Ünder, Iheanacho



West Ham United: Fabianski, Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Rice, Soucek, Fornals, Bowen, Antonio

Yedekler: Randolph, Johnson, Noble, Lanzini, Yarmolenko, Felipe Anderson, Haller

LEİCESTER CİTY WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Leicester City, West Ham United ile karşılaşacak. 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

FOFANA LEİCESTER'DA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız savunma oyuncusu Wesley Fofana'yı renklerine bağladı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Saint-Etienne'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon avro ödeyecek.



Fofana, Saint-Etienne formasıyla 30 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.