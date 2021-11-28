Leicester City Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Çağlar, Ozan'a karşı!

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Leicester City Watford maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. 13 puanla ligin 16'ncı sırasında yer alan Watford, 15 puanla ligin 13'üncü sırasında yer alan Leicester City'e konuk olacak. Peki, Leicester City Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bilgiler

LEİCESTER CİTY WATFORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Leicester City, Watford'u konuk edecek. 28 Kasım Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.