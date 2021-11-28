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Leicester City Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Çağlar, Ozan'a karşı!

#Leicester City#Watford#Premier Lig
Leicester City Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Çağlar, Ozana karşı

İngiltere Ligi'nde alt sıralarda mücadele eden Leicester City ve Watford ligin 13'üncü Hafta mücadelesinde 3 puan için savaş verecek. Milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan'ın da forma giymesinin beklendiği karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Leicester City Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Leicester City Watford maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. 13 puanla ligin 16'ncı sırasında yer alan Watford, 15 puanla ligin 13'üncü sırasında yer alan Leicester City'e konuk olacak. Peki, Leicester City Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bilgiler

LEİCESTER CİTY WATFORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Leicester City, Watford'u konuk edecek. 28 Kasım Pazar günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Leicester City#Watford#Premier Lig

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