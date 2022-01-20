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Leicester City-Tottenham maçına Çağlar Söyüncü ile Bergwijn arasında yaşananlar damga vurdu! Son saniyede iki gol...

#Leicester City-Tottenham#Çağlar Söyüncü#Steven Bergwijn
Leicester City-Tottenham maçına Çağlar Söyüncü ile Bergwijn arasında yaşananlar damga vurdu Son saniyede iki gol...

İngiltere Premier Lig'de dün akşam Leicester City ile Tottenham arasında oynanan maça uzatma dakikalarında Çağlar Söyüncü ile Steven Bergwijn arasında yaşanan gerginlik ve Bergwijn'in gerginlik sonrası attığı goller damga vurdu.

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İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Tottenham, dün akşam karşı karşıya geldi. Oldukça ilginç bir sona sahne olan mücadeleyi Tottenham 3-2 kazandı.

Leicester City 24. dakikada Patson Daka ile öne geçti, Tottenham, 38'de Harry Kane ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 76. dakikada James Maddison'un golüyle yeniden öne geçti.

ÇAĞLAR'DAN BERGWIJN'E TEPKİ VE SONRASINDA BERGWIGN'IN İNTİKAMI

King Power Stadyumu'nda oynanan maça +5 dakika uzatma işaret edildi. 90+4'te Leicester City ceza alanında yerde kalan Steven Bergwijn penaltı bekledi, milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Bergwijn'a tepki gösterip ayağa kalkmasını işret etti. Sinirlenen Bergwijn, ayağa kalkıp Çağlar'ı itti, bu kez Çağlar yere düştü.

Bu gerginliğin ardından Bergwijn 90+5 ve 90+7'de iki gol atarak Tottenham'ı galibiyete taşıdı.

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#Leicester City-Tottenham#Çağlar Söyüncü#Steven Bergwijn

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