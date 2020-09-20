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Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

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Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı.

Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı.

Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti.

Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi.

 

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