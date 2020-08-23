Leicester City, Ozan Kabak için görüşmelere başladı | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, savunmaya takviye adına flaş bir hamle geldi. Defansta Çağlar Söyüncü'ye sağlam bir partner arayan Leicester, milli yıldız Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

EVANS GİDECEK, OZAN GELECEK

Daily Mail'ın haberine göre; İngiliz ekibi Schalke 04'te top koşturan Kabak için görüşmelere başladı. Çağlar Söyüncü'nün savunmadaki partneri Johnny Evans'ın Premier Lig'den talipleri olduğu aktarılırken, Ozan ile Çağlar'ın yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Alman ekibi Schalke 04'ün Ozan Kabak'ı 35 milyon euro civarı bir teklif gelmesi durumunda satabileceği biliniyor. Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Kabak, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. (Fanatik)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!