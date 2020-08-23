Leicester City, Ozan Kabak için görüşmelere başladı | Son dakika transfer haberleri
Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Schalke 04'te forma giyen bir diğer milli yıldız Ozan Kabak için görüşmelere başladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, savunmaya takviye adına flaş bir hamle geldi. Defansta Çağlar Söyüncü'ye sağlam bir partner arayan Leicester, milli yıldız Ozan Kabak'ı gündemine aldı.
EVANS GİDECEK, OZAN GELECEK
Daily Mail'ın haberine göre; İngiliz ekibi Schalke 04'te top koşturan Kabak için görüşmelere başladı. Çağlar Söyüncü'nün savunmadaki partneri Johnny Evans'ın Premier Lig'den talipleri olduğu aktarılırken, Ozan ile Çağlar'ın yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.
BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Alman ekibi Schalke 04'ün Ozan Kabak'ı 35 milyon euro civarı bir teklif gelmesi durumunda satabileceği biliniyor. Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Kabak, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. (Fanatik)
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