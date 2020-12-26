Leicester City Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Leicester City'nin Premier Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği takım Manchester United. Leicester'a rakip olduğu son 22 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Manchester United, Eylül 2014'te aldığı mağlubiyetten bu yana oynanan 11 karşılaşmada rakibine yenilmedi. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Leicester City Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere'nin en üst liginin tarihinde üst üste 11 deplasman maçı kazanan üçüncü takım olmak istiyor. Brendan Rodgers göreve başladığından bu yana Premier Lig'de en fazla gol atan oyuncu Jamie Vardy .
Premier Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana en fazla gol katkısı sağlayan isim olan Bruno Fernandes, bu süreçte Manchester United'ın attığı gollerin yarısında pay sahibiydi.
Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.
Leicester City Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Leicester City Manchester United maçı bugün saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle