Manchester United, İngiltere'nin en üst liginin tarihinde üst üste 11 deplasman maçı kazanan üçüncü takım olmak istiyor. Brendan Rodgers göreve başladığından bu yana Premier Lig'de en fazla gol atan oyuncu Jamie Vardy .

Premier Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana en fazla gol katkısı sağlayan isim olan Bruno Fernandes, bu süreçte Manchester United'ın attığı gollerin yarısında pay sahibiydi.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

Leicester City Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City Manchester United maçı bugün saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.