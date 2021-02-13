Leicester City Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Çağlar ve Ozan'da..

Liverpool'u konuk ettiği son üç Premier Lig maçını kaybeden Leicester, rakibine karşı yaşadığı en uzun seriyi sona erdirmek istiyor. Liverpool, Leicester ile oynadığı son 17 Premier Lig maçının 12'sini ve son yedi karşılaşmanın altısını kazandı.

Jürgen Klopp döneminde ilk kez üst üste iki Premier Lig maçı kaybeden Liverpool, üç maçlık bir seriyi en son Kasım 2014'te Brendan Rodgers yönetiminde yaşamıştı. Sahasında oynadığı son altı Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağlayan Leicester orta sahası James Maddison aynı sayıda gol katkısını daha önceki 31 iç saha karşılaşmasında verebilmişti. Premier Lig'de Mohamed Salah'ın gol attığı son 10 maçın beşini kazanamayan Liverpool, Mısırlı oyuncunun fileleri havalandırdığı daha önceki 35 karşılaşmadan da galip ayrılmıştı.

OZAN KABAK, LİVERPOOL'DA İLK MAÇINA BUGÜN ÇIKIYOR! KLOPP AÇIKLADI...

Ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'ın ilk maçına bugün Leicester City karşısında çıkması bekleniyor. Menajer Jürgen Klopp, Ozan Kabak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Fabinho'nun yeniden sakatlanmasının ardından Ozan Kabak'a Leicester City maçında forma verebileceğini söyledi. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp; "Savunmamıza yeni katılan Ozan Kabak genç yaşına rağmen çok sakin bir oyuncu, öğrenmeye açık. İyi bir savunmasının yapacağı gibi önüne çıkacak her mücadeleye rahatça girebilir. Genç yaşına rağmen büyük bir kalabalık önünde oynamaya alışkın. Ben onun yaşındayken bunu yapamazdım ama tribünde 200 kişi olsa bile keyif alırdım. Şimdi ise tribünde az kişi olduğu için her sesi duyuyorsunuz. Bir hata yapsanız anında hakkınızda yapılan yorumları kelime kelime duyabilirsiniz ama Ozan'ın bunda sorun yaşamayacağını sanıyorum. Takım oyunumuza adapte olmak için ilk günden doğru işleri yaptığını söyleyebilirim. Fabinho'nun da yokluğunda bir karar vereceğim ve bunu Leicester City maçında göreceksiniz." diye konuştu.

LEİCESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool, Premier Lig'de bugün 15:30'da Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, ligde oynadığı son 9 maçta 2 kez kazanabildi, 3 kez berabere kalan Kırmızılar 4 de mağlubiyet yaşadı. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.