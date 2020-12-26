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Hürriyet
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Spor Arena
AA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 20:10 | Son Güncelleme:

Leicester City ile Manchester United yenişemedi! 4 gol...

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Leicester City ile Manchester United yenişemedi! 4 gol...
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İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Leicester City ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 15. haftasının açılış maçında Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Manchester ekibi, 23. dakikada Marcus Rashford ile öne geçerken, Leicester City 31. dakikada Harvey Barnes'in beraberliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın son bölümlerinde baskısını artıran Manchester United, 79. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Leicester City, 85. dakikada Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle 2-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamladı.

28 puana yükselen Leicester City, 2. sıradaki yerini korurken, 27 puanlı Manchester United 3. sırada yer aldı.

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