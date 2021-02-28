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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Leicester City evinde Arsenal'e kaybetti! 4 gol...

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Leicester City evinde Arsenal'e kaybetti! 4 gol...
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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City, sahasında Arsenal'e 3-1 yenildi.

King Power Stadyumu’nda oynanan maçta Youri Tielemans, 7. dakikada attığı golle Leicester ekibini 1-0 öne geçirdi. Ancak 39. dakikada David Luiz ve ilk yarının uzatma dakikalarında Alexandre Lacazette’nin penaltıdan bulduğu golle Arsenal, deplasmanda skoru 2-1 lehine çevirmeyi başardı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Londra ekibi, Nicolas Pepe’nin 52. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Cengiz Ünder ise yedek başladığı müsabakanın 51. dakikasında oyuna dahil oldu.

Leicester City 49 puanla haftayı üçüncü sırada tamamlarken, Arsenal 37 puana ulaştı.

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