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GeriFutbol Leicester City, Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
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Haber Giriş: 31.12.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Leicester City, Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

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Leicester City, Evans'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, savunma oyuncusu Jonny Evans'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Leicester City'nin 2018 yılında West Bromwich Albion'dan transfer ettiği Evans, takımıyla 89 maça çıktı ve 3 gol attı.

Leicester City, Evansın sözleşmesini 2023e kadar uzattı

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