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Leicester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı

#Leicester City#İngiltere Premier Lig#Crystal Palace
Leicester City, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

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Ligde son 3 haftadır galibiyet elde edemeyen Leicester City, bu hafta da 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Böylece, Leicester City'nin Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu.

Leicester City, 31. dakikada Kelechi Iheanacho ve 37. dakikada Jamie Vardy ile gol bulurken, Crystal Palace 61. dakikada Michael Oliseh ve 72. dakikada Jeffrey Schlupp ile skoru eşitledi.

Bu skorla Leicester City, ligde 8 puanla 13. sırada, Crystal Palace ise 7 puanla 14. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Tottenham, Aston Villa'yı 2-1 yendi

Premier Lig'de Tottenham Hotspur, evinde Aston Villa'yı 2-1 yenerek ligde üst üste 3 maçından galibiyetle ayrılmış oldu ve zirve yarışını sürdürdü.

Tottenham'ın gollerini, 27. dakikada Hojbjerg ve 71. dakikada Targett (kendi kalesine) atarken, Aston Villa'nın tek golü ise 67. dakikada Watkins'den geldi.

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Günün sona eren diğer maçında ise Brentford, deplasmanda West Ham'ı 2-1 yendi.

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#Leicester City#İngiltere Premier Lig#Crystal Palace