Leicester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Çağlar oynayacak mı?

Karşılaştıkları son 5 mücadelenin üçünden beraberlik ikisinden ise birer galibiyet ile ayrılan Leicester City ve Chelsea, yeni bir mücadele için sahaya çıkacak. İç sahada rakibine karşı 20 galibiyeti bulunan Leicester City, kurduğu üstünlüğü bu mücadele ile sürdürmek istiyor. Leicester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FA Cup Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Leicester City, Chelsea'yi konuk edecek. 28 Haziran Pazar günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAVAŞÇI GİBİ OLMUŞ"

Premier Lig’de geçtiğimiz hafta Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester, deplasmanda Watford 1-1 berabere kalırken, milli futbolcumuz yeni saç modeliyle ilgi toplamıştı.

İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Çağlar’ın saçını konuşurken, "Çağlar savaşçıya benzememiş mi?" ve "Son samuray gibi olmuş" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Çağlar, Watford maçında 10 ikili mücadele kazanırken, 6 top uzaklaştırmış ve 4 defa da top kapmıştı.

ROBBEN FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

Arjen Roben'in, yeni sezondan itibaren Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Groningen'de aktif kariyerine tekrar başlamayı planladığı duyuruldu.



Groningen Kulübünden yapılan açıklamada, alt yapılarından yetişen 36 yaşındaki Robben'in, yeni sezonda kendi formaları altında futbola geri dönmek istediği belirtilirken, oyuncunun hazır olmak için haftalardır takımla antrenmanlara çıktığı ifade edildi.



Robben, konuyla ilgili video paylaşımında, takımla son haftalarda sık sık görüşme yaptığını aktararak, "Groningen takımında futbolcu olarak sahalara geri dönmek için çalışıyorum. Bu olur mu, onu şu an bilmiyorum. Fakat bildiğim şey, bu işin olmaması gösterdiğim çabadan ve motivasyonumdan kaynaklanmaz. Şu anda benim hayalim, Groningen forması ile futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

Groningen takımının, Robben ile birlikte konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.



Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

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