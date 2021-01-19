Leicester City Chelsea maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan iki ekip için de kritik bir öneme sahip oluyor. Milli oyuncularımızın da forma giydiği Leicester City'nin galibiyet elde etmesi halinde liderlik koltuğuna yerleşeceği karşılaşma, Chelsea için de çıkış mücadelesi anlamı taşıyor. Peki, Leicester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'de Leicester City Chelsea ile karşılaşacak. 19 Ocak Salı günü saat 23.15'de oynanacak mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

İngiltere Federasyon Kupası nedeniyle ara verilen Premier Lig karşılaşmalarına 19. hafta maçlarıyla devam edildi.



Hafta içi oynanan erteleme maçları sonrası liderliğe yükselen Manchester United'ın, haftaya ikinci sırada giren Liverpool'a konuk olduğu mücadele 0-0 sonuçlandı.



Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın da gol attığı Crystal Palace müsabakasını 4-0 kazandı ve peş peşe 5. galibiyetini elde etti.



Leicester City, sahasında Southampton'u 2-0, Tottenham ise deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 yendi.



Bir maç eksiği bulunan Manchester United, 37 puanla zirvede yer aldı. Manchester United'ı, 35'er puana sahip Manchester City (2 maçı eksik) ve Leicester City (bir maçı eksik), 34 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 33 puanlı Tottenham (bir maçı eksik) izledi.

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