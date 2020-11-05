Leicester City Braga maçı ile UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda puan durumu yeniden şekillenecek. 6'şar puana sahip olan Leicester City ve Braga, bu karşılaşmadan galibiyet elde etmeleri halinde liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Leicester City Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY BRAGA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi G Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Leicester City, Braga'yı konuk edecek. 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)

20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)

20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)

20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)

20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)

20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)

23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)