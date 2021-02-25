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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Leicester City, Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a elendi! Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder...

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Leicester City, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Slavia Prag'a rövanşta 2-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Premier Lig ekibinde Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 80 dakika sahada kaldı.

Leicester City ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kozlarını paylaştı.

İlk maçta rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalan Slavia Prag, 49. dakikada Provod'un golüyle deplasmanda öne geçti.

Son sözü 79. dakikada Sima söyledi ve Slavia Prag, Leicester City'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 80 dakika sahada kaldı

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas, Ndidi, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Albrighton, Vardy

Slavia Prag: Kolar, Bah, Boril, Zima, Kudela, Hromada, Sima, Olayinka, Provod, Stanciu, Kuchta.

 

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