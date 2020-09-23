Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz ve Çağlar'da

Leicester City Arsenal maçı ile İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesi devam edecek. İngiltere futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geleceği mücadelede gözler, Türk futbolcular Cengiz, Çağlar ve Mesut Özil'i arayacak. Peki, Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mesut Özil oynayacak mı? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LEİCESTER CİTY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 3. Tur mücadelesi kapsamında Leicester City, Arsenal'i konuk edecek. 23 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Mesut Özil'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

CENGİZ ÜNDER LEİCESTER CİTY'DE

Cengiz Ünder bu transferle Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı oldu.

Cengiz Ünder, transfer sonrası sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

3 yıl önce bu kapıdan girdiğimde büyük bir mücadele göstermeye geldim. Buradaki zamanım boyunca yalnızca Roma kulübünü değil, bu muhteşem şehri, kültürünü ve insanlarını da çok sevdim. İlk günden itibaren bana gösterilen sevgi için taraftarlara içten teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz eşsiz zamanın ardından önümde yeni bir meydan okuma var.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers ve kulüp yönetimine bana güvendikleri için teşekkür ederim. Ayrıca bana destekleri için ailem ve menajerime minnettarım. Burada tutkumu yansıtmak için sabırsızım.

PREMİER LİG'DE SON DURUM



İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.



Leicester City'nin yanı sıra son şampiyon Liverpool, Everton, Arsenal ve Crystal Palace da 2'de 2 yaptı.



Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi oynayan Chelsea'yi 2-0, Everton, West Bromwich'i 5-2, Arsenal, West Ham United'ı 2-1, Crystal Palace ise Manchester United'ı 3-1 yendi.



Aston Villa-Sheffield United ve Wolverhampton-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 2. haftasının ardından 6 puana ulaşan Leicester City; Everton, Arsenal, Liverpool ve Crystal Palace'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.