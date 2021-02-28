MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriLeicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 28.02.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Abone Olgoogle-news

Leicester City, Arsenal karşısında önemli bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Liderlik koltuğunun 13 puan gerisinde bulunan Leicester City, Arsenal karşısında galibiyet elde etmesi halinde farkı 10'a indirmiş olacak. Peki, Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Leicester City Arsenal maçı, İngiltere Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinde önemli bir role sahip olacak. 62 puanlı Manchester City'nin 13 puan gerisinde bulunan Leicester City, 34 puanla ligin orta sıralarında yer alan Arsenal'i konuk edecek. Peki, Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

LEİCESTER CİTY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Arsenal'i konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 15.00'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi