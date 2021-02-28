Leicester City Arsenal maçı, İngiltere Ligi'nde şampiyonluk mücadelesinde önemli bir role sahip olacak. 62 puanlı Manchester City'nin 13 puan gerisinde bulunan Leicester City, 34 puanla ligin orta sıralarında yer alan Arsenal'i konuk edecek. Peki, Leicester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

LEİCESTER CİTY ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Arsenal'i konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 15.00'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.



Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.



Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.



Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.