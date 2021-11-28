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Leicester City 4 - 2 Watford (Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan oynadı, maç özeti ve goller)

#Leicester City#Watford#Premier Lig
Leicester City 4 - 2 Watford (Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan oynadı, maç özeti ve goller)

İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'u farklı geçti.

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'in 13. haftasında Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'u konuk etti.

Mücadelede kazanan taraf, 4-2'lik skorla ev sahibi Leicester City oldu.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy, 68. dakikada Ademola Lookman attı. Watford'un golleri ise 30. dakikada ve 61. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi.

Leicester'da Çağlar 90 dakika sahada kaldı. Watford'da Ozan Tufan ikinci 45 dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Leicester, 18 puana yükseldi. Watford ise 13 puanda kaldı.

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#Leicester City#Watford#Premier Lig

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