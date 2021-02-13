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GeriFutbol Leicester City 3-1 Liverpool (Maçın özeti ve golleri)
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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Leicester City 3-1 Liverpool (Maçın özeti ve golleri)

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Leicester City 3-1 Liverpool (Maçın özeti ve golleri)
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Premier Lig'de Türk futbolcuların karşı karşıya geldiği maçta Leicester City, Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Ozan Kabak ise Liverpool formasıyla ilk maçına çıktı.

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  • Leicester City-Tottenham maçından en özel fotoğraflar Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü...
  • Leicester City-Tottenham maçından en özel fotoğraflar Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü...
  • Leicester City-Tottenham maçından en özel fotoğraflar Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü...
  • Leicester City-Tottenham maçından en özel fotoğraflar Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Premier Lig'de Leicester City ile Liverpool karşı karşıya gelirken nefes kesen maçı Leicester City 3-1 kazandı.

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Maddison, 81. dakikada Jamie Vardy ve 85. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 67. dakikada Salah'tan geldi.

Liverpool öne geçtiği maçta bir anda 3 gol kalesinde görürken karşılaşmayı 3-1 kaybetti ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

Leicester'da Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken Cengiz Ünder forma şansı bulamadı. Liverpool'da ise Ozan Kabak ilk kez yeni takımıyla maça çıkarken 90 dakika oynadı.

Hürriyet

 

Hürriyet

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