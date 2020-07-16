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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 22:41,Son Güncelleme:

Leicester City 2-0 Sheffield United

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Leicester City 2-0 Sheffield United
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, konuk ettiği Sheffield United'ı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdürdü.

Ligin 36. haftasında Sheffield United'ı King Power Stadı'nda ağırlayan Leicester City'ye 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Ayoze Perez ve 79. dakikada Demarai Gray kaydetti.

Puanını 62'ye çıkaran Leicester City, ligde 4. sıradaki yerini korurken, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına önemli bir galibiyete imza attı. Sheffield United ise 54 puanda kaldı

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