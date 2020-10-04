Leicester City 0-3 West Ham United

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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan ve Andy Madley'in düdük çaldığı maçı West Ham United 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Leicester'ın yeni transferi Cengiz Ünder ise yedek başladığı maçın 55. dakikasında oyuna girdi.

Bu sonucun ardından sezonun ilk yenilgisini alan Leicester City 9 puanda kaldı. West Ham United ise 6 puana yükseldi.



İLK 11'LER



Leicester City: Schmeichel, Castagne, Amartey, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin, Mendy, Tielemans, Perez, Barnes, Vardy

Yedekler: Ward, Fofana, Fuchs, Choudhury, Albrighton, Cengiz Ünder, Iheanacho



West Ham United: Fabianski, Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Rice, Soucek, Fornals, Bowen, Antonio

Yedekler: Randolph, Johnson, Noble, Lanzini, Yarmolenko, Felipe Anderson, Haller

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