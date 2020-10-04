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Haber Giriş: 04.10.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Leicester City 0-3 West Ham United

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Leicester City 0-3 West Ham United
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de çıktığı, Cengiz Ünder'in ise sonradan oyuna dahil olduğu maçta Leicester City evinde West Ham United'a 3-0 mağlup oldu.

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  • Cengiz Ünderin ilk maçından fotoğraflar (Leicester City - West Ham United)
  • Cengiz Ünderin ilk maçından fotoğraflar (Leicester City - West Ham United)
  • Cengiz Ünderin ilk maçından fotoğraflar (Leicester City - West Ham United)
  • Cengiz Ünderin ilk maçından fotoğraflar (Leicester City - West Ham United)
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan ve Andy Madley'in düdük çaldığı maçı West Ham United 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Leicester'ın yeni transferi Cengiz Ünder ise yedek başladığı maçın 55. dakikasında oyuna girdi.

Bu sonucun ardından sezonun ilk yenilgisini alan Leicester City 9 puanda kaldı. West Ham United ise 6 puana yükseldi.

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Amartey, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin, Mendy, Tielemans, Perez, Barnes, Vardy
Yedekler: Ward, Fofana, Fuchs, Choudhury, Albrighton, Cengiz Ünder, Iheanacho

West Ham United: Fabianski, Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Rice, Soucek, Fornals, Bowen, Antonio
Yedekler: Randolph, Johnson, Noble, Lanzini, Yarmolenko, Felipe Anderson, Haller

 

Leicester City 0-3 West Ham United

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