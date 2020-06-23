Leicester City 0-0 Brighton

Premier Lig'de Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı karşılaşmada Brighton ile karşılaştı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Deplasman ekibi Brighton, 14. dakikada Maupay ile penaltı atışından yararlanamadı. Penaltıyı Leicester kalecisi Kasper Schmeichel kurtardı.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, savunmada etkileyici bir performans gösterdi ve rakip forvetlere gol izni vermedi.

Bu sonucun ardından Leicester, puanını 55 yaptı. Brighton ise 33 puana çıktı.