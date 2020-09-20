Legends of Runeterra Masters Europe etkinliği duyuruldu

21 Eylülden 12 Ekim’e kadar Avrupa genelindeki 16 ülkeden oyuncular, oyun içi seviyelerine göre en iyileri seçilerek ülkelerini temsil etmek üzere bir takım olacaklar. Takımlar belli olduktan sonra grup aşaması elemeleri 7 Kasım’da başlayacak. 16 takımdan sadece 8’i finallere çıkabilecek.

Turnuva formatı

Üç kişilik takımlar, her hafta 9 deste oluşturacak ve sadece destede yer alan kahramanların ismini açıklayacaklar. Bu bilgiye göre karşı takım banlamak istedikleri üç karakteri belirtecek ve kullanılacak desteler bu şekilde indirgenecek.

Ödül havuzu hakkında şu an bir bilgi yok. Riot Games ödül havuzu bilgisinin gelecek tarihlerde açıklanacağını söyledi.