Leganes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Leganés - Real Madrid maçı, İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali kapsamında bu akşam gerçekleşecek. Leganés, Kral Kupası'nda iddialı bir yolculuk yapmak isterken, Real Madrid ise bu turda da favori olarak gösteriliyor. Leganés, iç sahada oynayacak olmanın avantajını kullanmak isterken, Real Madrid ise deplasmanda da kazanıp yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

LEGANES REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Leganés - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, saat 23.00'te Tivibu Spor 1 kanalından canlı izlenebilecek.