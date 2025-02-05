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Leganes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Leganes Real Madrid Maçı#İspanya Kral Kupası#Çeyrek Final
Leganes Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:16

Leganés - Real Madrid maçı ile İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesi futbolseverlerle buluşacak. Geride kalan sezonlarda 14 kez karşı karşıya gelen bu iki takım, Kral Kupası'nda bir kez daha kozlarını paylaşacak. Peki, Leganés - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Leganés - Real Madrid maçı, İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali kapsamında bu akşam gerçekleşecek. Leganés, Kral Kupası'nda iddialı bir yolculuk yapmak isterken, Real Madrid ise bu turda da favori olarak gösteriliyor. Leganés, iç sahada oynayacak olmanın avantajını kullanmak isterken, Real Madrid ise deplasmanda da kazanıp yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

LEGANES REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesi kapsamında Leganés - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, saat 23.00'te Tivibu Spor 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Leganes Real Madrid Maçı#İspanya Kral Kupası#Çeyrek Final

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