Leganes – Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

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Leganes – Real Madrid 24 Kasım Pazar gününün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. La Liga’da 27 puanla 3. Sırada yer alan Real Madrid, 14 puanla 14. sırada yer alan Leganes’e konuk oluyor. Uzun süredir Real Madrid’de forma şansı bulamayan Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. David Alaba, Carvajal, Tchouameni, Lucas Vazquez, Rodrygo gibi oyuncular sakatlıkları sebebiyle sahada olamayacak.

LEGANES – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Liga 14. haftasında Leganes evinde Real Madrid’i konuk ediyor. Leganes - Real Madrid maçı 24 Kasım Pazar günü saat 20:30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEGANES – REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Uzun süredir Real Madrid’de beklediği forma süresine kavuşamayan milli futbolcumuz Arda Güler’in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada süre aldı. LaLiga’da 266 dakika oynayabilen genç oyuncunun Leganes deplasmanında yedekler arasında olması bekleniyor.

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Arda Güler’in kadroda yer alıp almayacağı, Real Madrid teknik ekibinin son kararıyla belli olacak. Maç öncesi genç yıldızın durumu, futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.

MİLLİ TAKIM'DA DAHA ÇOK SÜRE BULDU

Bünyesinde Bir çok yıldız bulunduran Real Madrid'de forma almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.

Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 744 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 991 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı.