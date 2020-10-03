Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis vefat etti

Fenerbahçe Kulübü, Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Stavrini Küçükandonyadis'in cenazesi yarın saat 16.00’da Aya Dimitri Kilisesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.