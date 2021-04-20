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GeriFutbol Leeds United'ın protestosu geceye damga vurdu! Liverpool'un adını bile anmadı
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:54 | Son Güncelleme:

Leeds United'ın protestosu geceye damga vurdu! Liverpool'un adını bile anmadı

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Leeds United'ın protestosu geceye damga vurdu! Liverpool'un adını bile anmadı

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında Leeds United ve Liverpool 1-1 berabere kalırken, ev sahibi ekibin maç öncesi ve sonundaki 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu.

Spor Arena Dış Haber - Premier Lig'de Leeds United ile Liverpool 1-1 berebare kalırken maça damga vuran olay 'Avrupa Süper Ligi' protestoları oldu.

Leeds United kulübü, Liverpool'un Avrupa Süper Ligi üyeliğine tepki gösterdi. Maç öncesi sahaya Şampiyonlar Ligi tişörtüyle çıkan Leeds'li oyuncuların ardından maç sonu kulüp de tepkisini ortaya koydu.

Leeds United kulübü maç sonu sosyal medyadan skor paylaşımında Liverpool'un adını bile anmadı ve "Leeds United, Llorente'nin son dakikalardaki golüyle Merseyside'ın Kırmızı'sıyla 1-1 berabere kaldı" ifadelerini kullandı.




HELİKOPTERLİ PROTESTO

Leeds United ile Liverpool arasındaki Premier Lig mücadelesi öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Elland Road Stadı'nın üzerinde bir helikopter gezdi ve arkasında taşıdığı pankartla Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını protesto etti.

"SÜPER LİG'E 'HAYIR' DE"

Helikopterin taşıdığı pankartta "Süper Lig'e 'hayır' de" yazarken, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Öte yandan Leeds United kulübü, Liverpool maçı öncesi hazırladığı tişörtlerle Avrupa Süper Lig protestolarına bir yenisini ekledi.

Leeds Unitedın protestosu geceye damga vurdu Liverpoolun adını bile anmadı


LEEDS'TEN DE TEPKİ: FUTBOL TARAFTARLAR İÇİNDİR

Leeds futbolcuları maç öncesi yapılan ısınmaya, üzerinde Avrupa Süper Ligi'ne tepki cümlelerin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Futbolcuların giydiği tişörtlerde, "Futbol taraftarlar içindir" ve "Hak edin" cümleleri yer aldı.

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Leeds Unitedın protestosu geceye damga vurdu Liverpoolun adını bile anmadı

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