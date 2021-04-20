Leeds United'ın protestosu geceye damga vurdu! Liverpool'un adını bile anmadı

Spor Arena Dış Haber - Premier Lig'de Leeds United ile Liverpool 1-1 berebare kalırken maça damga vuran olay 'Avrupa Süper Ligi' protestoları oldu.

Leeds United kulübü, Liverpool'un Avrupa Süper Ligi üyeliğine tepki gösterdi. Maç öncesi sahaya Şampiyonlar Ligi tişörtüyle çıkan Leeds'li oyuncuların ardından maç sonu kulüp de tepkisini ortaya koydu.

Leeds United kulübü maç sonu sosyal medyadan skor paylaşımında Liverpool'un adını bile anmadı ve "Leeds United, Llorente'nin son dakikalardaki golüyle Merseyside'ın Kırmızı'sıyla 1-1 berabere kaldı" ifadelerini kullandı.

FULL TIME: #LUFC hold Super League side Merseyside Reds to a 1-1 draw after late Llorente equaliser — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021





HELİKOPTERLİ PROTESTO

Leeds United ile Liverpool arasındaki Premier Lig mücadelesi öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Elland Road Stadı'nın üzerinde bir helikopter gezdi ve arkasında taşıdığı pankartla Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını protesto etti.

"SÜPER LİG'E 'HAYIR' DE"

Helikopterin taşıdığı pankartta "Süper Lig'e 'hayır' de" yazarken, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Öte yandan Leeds United kulübü, Liverpool maçı öncesi hazırladığı tişörtlerle Avrupa Süper Lig protestolarına bir yenisini ekledi.









LEEDS'TEN DE TEPKİ: FUTBOL TARAFTARLAR İÇİNDİR

Leeds futbolcuları maç öncesi yapılan ısınmaya, üzerinde Avrupa Süper Ligi'ne tepki cümlelerin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Futbolcuların giydiği tişörtlerde, "Futbol taraftarlar içindir" ve "Hak edin" cümleleri yer aldı.

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