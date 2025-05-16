Leeds United'ı karıştıran Galatasaray paylaşımı! Kulüpten açıklama geldi

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İngiltere'de Championship'te şampiyon olarak iki senelik aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselen Leeds United'da küçük bir çocuğun Galatasaray formalı fotoğrafı nedeniyle kriz yaşanıyor.

Bilindiği üzere Nisan 2000'de 2 Leeds United taraftarı İstanbul Taksim'de çıkan bir kavga sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Ethan Ampadu'nun eski eşi, dün çocuklarının Galatasaray forması giydiği bir fotoğraf paylaştı ve bu paylaşım İngiliz taraftarların büyük tepkisini topladı.

"İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBEDENLERE SAYGISIZLIK!"

Leeds United taraftarları, yapılan paylaşımın İstanbul'da Galatasaray maçı öncesi çıkan kavgada hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a saygısızlık olduğunu dile getirdiler.

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Ethan Ampadu'ya yönelik tepkilerin artmasının ardından Leeds United resmi İnternet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, takım kaptanına sahip çıktı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI: FORMAYI ESKİ EŞİ GİYDİRMİŞ

İngiliz ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Ethan Ampadu'nun oğlunun internette dolaşan fotoğrafının farkındadır.

Ethan, birkaç ay önce eşinden ayrıldı ve söz konusu görüntüyle ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin trajik kaybının farkındadır ve buna karşı hassastır.

Kulübümüz Ethan'ın kişisel olarak zor bir dönemden geçtiğini belirterek mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyor.

Kaptanımız bu sezon gerek saha içinde gerekse saha dışında bir lider oldu ve kulübe, kulübün tarihine ve daha da önemlisi Leeds camiasına olan bağlılığını gösterdi. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir.

Kulüp bu konuda başka bir yorumda bulunmayacaktır."

"BEN TÜRK'ÜM, GALATASARAY AİLEMİN DESTEKLEDİĞİ TAKIM"

İngiliz kulübünün açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saara Sa, kendisinin Türk, Galatasaray'ın da ailesinin yıllardır desteklediği takım olduğunu belirterek Leeds United'ı yalan beyanlarla gerçeği çarpıtmakla suçladı.

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Saara Sa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben Türküm ve oğlumuz da kısmen Türk. Galatasaray, ailemin yıllardır desteklediği takım. Biz çocuğumuzun ebeveynleriyiz ve Ethan o fotoğraftan haberdardı. Leeds United futbol kulübünün, yalan beyanlarla gerçeği çarpıtan bir açıklama yapmamasını tercih ederdim."